ROF-MAO OVER FLOW 不破湊　にじさんじ　特典

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商品の詳細

にじさんじオフィシャルストア特典

クリアカード×8

universalmusicstoreトレーディングカード×5

封入特典×14



開封後、カード類はそれぞれoppにて保存しております。

まとめ買いの場合即購入可

3種セットでのバラ売可コメントお願いします。