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River Phoenix リバーフェニックス KeanuReeves ポスター

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商品の詳細

ガス・ヴァン・サント監督、リヴァー・フェニックス　キアヌ・リーヴス出演映画「MYOWNPRIVATEIDAHO/マイプライベートアイダホ」フランス版オリジナルポスター(2009Reissue)
2009年フランス再上映時の劇場用オリジナルポスターです。

※フランス版Largesizeポスターは、47x63インチ(約120x160センチ)の折りたたみポスターです。

公式ポスター

もちろん未使用にて。
以前フランス旅行の際に購入したものです。

とても貴重なポスターかと思います。
折り畳んだ状態で発送致します。

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商品の説明

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