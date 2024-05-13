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第五人格 identityⅤ カフェ Fantasy缶バッジ コンプリートセット
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第五人格 identityⅤ カフェ Fantasy缶バッジ コンプリートセット

Dshape

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第五人格 identityⅤ カフェ Fantasy缶バッジ コンプリートセット
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商品の詳細

第五人格IdentityV
IdentityV第五人格OfficialCAFE
THEキャラザッキャラカフェ
Fantasyworldver.

◆トレーディング缶バッジコンプリートセット
傭兵/踊り子/占い師/呪術師/墓守
断罪狩人/白黒無常/魔トカゲ/泣き虫/オペラ歌手

新品未使用ですが素人保管ですので神経質な方のご購入はお控えください。
プロフ必読の上ご購入のご検討をいただけますと幸いですm(__)m

そのほか、つままれアクキー・メモリーフィルム・スクエア缶バッジ・トレーディングミニファイル・スイーツパラダイス・スイパラ・バトラーズカフェ・イーディス・AnimeJapan2023アニメジャパンAJTHEキャラブースのグッズを多数出品しております♪

#ななし_identityⅤ_shopで検索していただけると一覧でご確認いただけます！

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商品の説明

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