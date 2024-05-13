片岡球子　額皿　富士山

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在庫あり

商品の詳細

実家に飾ってあった物です。



サイズは写真でご確認願います。



最後の写真の付近にザラザラしたところがありました。



自宅保管にご理解頂ける方、ご購入宜しくお願い致します。