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片岡球子　額皿　富士山

Eshape

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商品の詳細

実家に飾ってあった物です。

サイズは写真でご確認願います。

最後の写真の付近にザラザラしたところがありました。

自宅保管にご理解頂ける方、ご購入宜しくお願い致します。

商品の説明

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片岡球子 額皿 富士山 | iepvirgendelaasuncion.com

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