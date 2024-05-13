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片岡球子 額皿 富士山
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商品の詳細
実家に飾ってあった物です。
サイズは写真でご確認願います。
最後の写真の付近にザラザラしたところがありました。
自宅保管にご理解頂ける方、ご購入宜しくお願い致します。
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商品の説明
片岡球子 額皿 富士山 | iepvirgendelaasuncion.com
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