スラムダンク　フィギュア＆マグネット　まとめ売り

商品の詳細

SLAMDUNK

スラムダンク

ガチャポンくっつくんです３

発売元 株式会社バンダイ

新品・未開封

ガチャガチャで当時ダブりは開封せずにしまっていました。その為未開封です。



フィギュアガチャコレクション

桜木花道

流川楓

三井寿

魚住純

牧紳一

清田信長

藤真健司

計７体

ソフビなので経年劣化はご容赦下さい。３０年ほど前の商品ですので経年劣化はあると思います。

ご理解のある方のみご検討宜しくお願い致します。