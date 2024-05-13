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スラムダンク フィギュア＆マグネット まとめ売り
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商品の詳細
スラムダンク
ガチャポンくっつくんです３
発売元 株式会社バンダイ
新品・未開封
ガチャガチャで当時ダブりは開封せずにしまっていました。その為未開封です。
フィギュアガチャコレクション
桜木花道
流川楓
三井寿
魚住純
牧紳一
清田信長
藤真健司
計７体
ソフビなので経年劣化はご容赦下さい。３０年ほど前の商品ですので経年劣化はあると思います。
ご理解のある方のみご検討宜しくお願い致します。
商品の説明
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