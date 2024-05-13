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鬼滅の刃 ハロウィンアクリルチャーム 2019
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鬼滅の刃 ハロウィンアクリルチャーム 2019

Lshape

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鬼滅の刃 ハロウィンアクリルチャーム 2019
鬼滅の刃 ハロウィンアクリルチャーム 2019
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商品の詳細

鬼滅の刃
ハロウィンアクリルチャーム2019
‼️フルコンプ‼️

ufotableCafeコラボカフェの店舗での購入品
当時頑張ってコンプしたコレクション品ですが、
グッズ整理のため現ファンの方にお譲りします。

ブラインド販売のため外袋は開封後処分しました。内袋は未開封のまま保管しておりましたので✨美品✨です。

出品後しばらくバラ売り不可
大切にしていただける方にお譲りしたいので、プロフに明記したような方は購入ご遠慮下さい。

匿名配送
プチプチ梱包

商品の説明

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