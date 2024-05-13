森カリオペ　誕生日記念 2023 フルセット（ポストカード欠品) ホロライブ

利用可

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在庫あり

商品の詳細

ポストカード目当てで購入したためポストカードを除いたフルセットになります。



◇記念グッズ

・ディスプレイポスター\u2028・#1DAD残業マグカップ\u2028・地獄温泉バスボムセット\u2028・Lil’swagLordぬいぐるみ



即購入可能、お値下げ不可になります。



ホロライブ

hololive

サイン

森カリオペ

CalliopeMori