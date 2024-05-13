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ワンピース

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3515税込

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商品の詳細

グッズ種類···缶バッジ
輩缶バッジのHalloweenが２種類あります！
現在手元にある物、数、個別での価格
ナミ　　　　　　　　　　1個　　　　　600円
ブルック　　　　　　　　3個　　　　　550円
サボ　　　　２種類　3＋1個　　　　　1000円
コアラ　　　　　　　　　1個550円
ミホーク　　　　　　　　1個800円
ペローナ　　　　　　　　1個　　　　　800円

元々トレーディング商品の為、開封して中身は確認していますが完全なる未使用です！

表示価格は全てまとめたお値段ですが、
個別でお買い上げ頂くことも可能です！

※表示価格でお買い頂くとそちらの方がどちらかと言うとお得になります

また、個別でお買い上げ頂く場合は↑の様に
それぞれ価格が違うのと、購入前にコメントに欲しいキャラを書いて頂くので御了承下さい。

ONEPIECE推しに届きます様に！

商品の説明

ONE PIECE 輩缶バッジHappy Halloween 〇〇推しへ届け！
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