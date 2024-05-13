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ONE PIECE 輩缶バッジHappy Halloween 〇〇推しへ届け！
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￥3515税込
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ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
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商品の詳細
輩缶バッジのHalloweenが２種類あります！
現在手元にある物、数、個別での価格
ナミ 1個 600円
ブルック 3個 550円
サボ ２種類 3＋1個 1000円
コアラ 1個550円
ミホーク 1個800円
ペローナ 1個 800円
元々トレーディング商品の為、開封して中身は確認していますが完全なる未使用です！
表示価格は全てまとめたお値段ですが、
個別でお買い上げ頂くことも可能です！
※表示価格でお買い頂くとそちらの方がどちらかと言うとお得になります
また、個別でお買い上げ頂く場合は↑の様に
それぞれ価格が違うのと、購入前にコメントに欲しいキャラを書いて頂くので御了承下さい。
ONEPIECE推しに届きます様に！
商品の説明
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