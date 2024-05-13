ポケモンカード Yu NAGABA リーフィア プロモ 長場雄　PSA10

商品の詳細

画像と同じPSA識別番号のものをお送り致します

状態については写真をご確認ください



こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出し、暗所で保管しているワンオーナー品となります



PSA10.9の評価でも小さなキズ、凹み等がある場合があります

トラブル防止のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。

評価に不安がある方の入札は削除させていただく場合があります、あらかじめご了承ください