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ポケモンカード Yu NAGABA リーフィア プロモ 長場雄 PSA10
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￥2262税込
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商品の詳細
画像と同じPSA識別番号のものをお送り致します
状態については写真をご確認ください
こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出し、暗所で保管しているワンオーナー品となります
PSA10.9の評価でも小さなキズ、凹み等がある場合があります
トラブル防止のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。
評価に不安がある方の入札は削除させていただく場合があります、あらかじめご了承ください
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商品の説明
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