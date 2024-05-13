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ドナルドダック ハッピー 喜び フィギュア ディズニー//Morstorm
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商品の詳細
“Donaldisananthropomorphicwhiteduckwithayellow-orangebill,legs,andfeet.”
-Happy-
*ディズニー100周年記念シリーズ
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■材質：PVC
■サイズ：全高12.5cm(コレクションカード入り)
■状態:新品、未開封
*画像、説明文の転載不可
■箱に擦れ、傷などある場合もありますが、中身のフィギュアに影響はありません。又は、未使用な商品となりますが、初期キズなど細かいところを御容赦ください。
ご了承のうえ御購入ください、宜しくお願い致します。
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商品の説明
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Disney ドナルド・ダック フィギュア MORSTORM ダークスタイル
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