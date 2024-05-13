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ドナルドダック　ハッピー　喜び　フィギュア　ディズニー//Morstorm

Dshape

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商品の詳細

“Donaldisananthropomorphicwhiteduckwithayellow-orangebill,legs,andfeet.”

-Happy-

*ディズニー100周年記念シリーズ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■材質：PVC

■サイズ：全高12.5cm(コレクションカード入り)

■状態:新品、未開封

*画像、説明文の転載不可

■箱に擦れ、傷などある場合もありますが、中身のフィギュアに影響はありません。又は、未使用な商品となりますが、初期キズなど細かいところを御容赦ください。

ご了承のうえ御購入ください、宜しくお願い致します。

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商品の説明

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