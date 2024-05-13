ヒプステ BOP 2023 道頓堀ダイバーズ セット 銀テープ

商品の詳細

ヒプノシスマイク.ヒプステ.アクリルスタンド.大阪城ホール.カプセルトイ.ヒプマイ.おまけ.銀テープ.ヒプマイ





道頓堀ダイバーズ



ランダムブロマイド

小鳥遊ハル

綿本裕孝(ヒロリン)

茜ヶ久保遼太郎(リョータ)



アクリルスタンド

小鳥遊ハル ×③

綿本裕孝(ヒロリン) ×③

茜ヶ久保遼太郎(リョータ) ×②



カプセルトイ

ミニアクリルスタンド

茜ヶ久保遼太郎(リョータ) ×②



計13点

各定価



まとめて購入の方へおまけでライブ時の道頓堀ダイバーズの銀テープをお付けします。

こちらは舞っていたのをキャッチしたものになりますが、折れなどの初期キズがあります。

あくまでもおまけですので、ご理解いただける方のみお付けいたします。





お品物代6,000円(定価9,000円の30%off)+手数料666円

計6,666円



プチプチ２重+水濡対策

匿名配送にて発送します。

送料は今だけ当方が負担します。



銀テープは丸めて梱包します。



即購入可





バラ売り可

バラ売りの場合は銀テープ付きません。

バラ売りの場合は定価及び送料は購入者負担、匿名配送必須。







値下げ不可



ヒプノシスマイク

BusterBros!!!イケブクロ

MadTriggerCrewMTC

FlingPosseシブヤ渋谷

麻天狼新宿シンジュク

どついたれ本舗 オオサカ

BADASSTEMPLE ナゴヤ

山田一郎山田二郎山田三郎

碧棺左馬刻入間銃兎毒島メイソン理鶯

神宮寺寂雷伊弉冉一二三観音坂独歩

飴村乱数夢野幻太郎有栖川帝統

白膠木簓躑躅森盧笙天谷奴零

波羅夷空却四十物十四天国獄