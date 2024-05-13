商品の詳細

⚠️購入確認のコメント不要/即購入⭕️/即購入優先

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商品名 天地無用ミニ色紙



外袋スレ・イタミあり。

未使用ですが初期傷や多少のスレ・経年劣化等ある場合がございますので細部まで気にされる方はご購入ご遠慮下さい。



▶︎▶︎梱包

OPP袋＋プチプチ2重



▼画像に写っていないパッケージや付属品(外袋・パーツ・特典等)は付きませんのでよくご確認下さい。



▼専用・取り置き不可｜荷物への商品ID記載不可



▼値下げ交渉・バラ売り・同梱➡️プロフ参照

プロフに記載してある対象品以外の交渉はブロック対応



▼プロフ確認推奨

コメントが多いものを纏めてあります。必読ではありませんが、不要なやり取りやトラブルを減らす為記載しておりますので、プロフや商品説明に記載している事項については返信いたしかねます。



▼ご購入後、ゆうゆう⇄らくらくメルカリ便間で変更する場合がありますのでご了承下さい。(確認・報告は省略)



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