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天地無用 ミニ色紙
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￥2710税込
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商品の詳細
(917)
商品名 天地無用ミニ色紙
外袋スレ・イタミあり。
未使用ですが初期傷や多少のスレ・経年劣化等ある場合がございますので細部まで気にされる方はご購入ご遠慮下さい。
▶︎▶︎梱包
OPP袋＋プチプチ2重
▼画像に写っていないパッケージや付属品(外袋・パーツ・特典等)は付きませんのでよくご確認下さい。
▼専用・取り置き不可｜荷物への商品ID記載不可
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商品の説明
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