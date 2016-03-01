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江戸木目込み人形 『竜凰』 柿沼東光 作
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商品の詳細
伝統工芸師 柿沼東光作
頂き物で、季節に数回飾ったきり、箱に入れて保管していたものです。
大きさ
約13センチ✖️約7センチ
高さ 約16センチ
あくまでも中古品ですので、ご理解の上、ご購入をお願い致します。
商品の説明
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