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お宝…テイラー・マリー・ヒル直筆サイン入り超大型写真…Taylor Hill

Cshape

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商品の詳細

お宝商品…

ファッションモデル…

テイラー・マリー・ヒル…直筆サイン入り超大型フォト…

TaylorHill

新品…極美品…撮影時のみ開封…

約254mm×203mm…サイズ

フォトの裏面に、サービスとして、直筆サインシリアル番号つき証明書付き…

証明書も一緒にお届け致します。

値下げは出来ません…即購入で構いません。

アメリカ合衆国・イリノイ州・パラタイン出身のファッションモデル…

映画ネオン・デーモン等にも出演…

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商品の説明

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