お宝…テイラー・マリー・ヒル直筆サイン入り超大型写真…Taylor Hill

商品の詳細

お宝商品…



ファッションモデル…



テイラー・マリー・ヒル…直筆サイン入り超大型フォト…



TaylorHill



新品…極美品…撮影時のみ開封…



約254mm×203mm…サイズ



フォトの裏面に、サービスとして、直筆サインシリアル番号つき証明書付き…



証明書も一緒にお届け致します。



値下げは出来ません…即購入で構いません。



アメリカ合衆国・イリノイ州・パラタイン出身のファッションモデル…



映画ネオン・デーモン等にも出演…



こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。



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