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岩田剛典　トレカコンプセット

Vshape

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5222税込

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岩田剛典　トレカコンプセット
岩田剛典　トレカコンプセット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

三代目JSOULBROTHERS
THECHOCOLATEBOX
ライブグッズ
トレーディングカード
トレカ
コンプセット
岩田剛典

チョコボグッズトレカのコンプセットになります。
スリーブに入れて保管しておりました。
定価：￥６，０００（1枚：￥４００）

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商品の説明

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