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中国切手集
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商品の詳細
1988年発売した非常に価値ある記念切手集です。
長い年月手元で大切に保管して門外不出品です。
この度ご好評に答え再値下しました。
保管が良いので綺麗です。
詳細は写真をご覧ください。
分類···中国切手
長い年月手元で大切に保管して門外不出品です。
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商品の説明
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