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商品の詳細

1988年発売した非常に価値ある記念切手集です。

長い年月手元で大切に保管して門外不出品です。

この度ご好評に答え再値下しました。



保管が良いので綺麗です。

詳細は写真をご覧ください。

分類···中国切手