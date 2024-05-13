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天使☆騒々 RE-BOOT! 星河かぐ耶 クッションカバー ブランケット
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商品の詳細
ゆずソフト 天使☆騒々RE-BOOT!のアニメイト購入特典の 星河かぐ耶クッションカバーとブランケットです。
未開封品ですが素人保存なので気になる方はご遠慮ください。
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商品の説明
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