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ベアブリック 400% 2体セット
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商品の詳細
ベアブリック 400%2体セットで出品します。
ハロウィン期間に飲みディスプレイしていましたが、多少経年劣化でホワイトからオフホワイトに変わって来ているかもしれません。(元々この色だったのかも記憶にありません^_^。)
ディスプレイするには充分状態は良いと思いますが、中古品とご理解の上ご検討下さい。
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ディスプレイするには充分状態は良いと思いますが、中古品とご理解の上ご検討下さい。
商品の説明
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BE@RBRICK 400％ ２体セット
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