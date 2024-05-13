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【新品未使用品】ポケモン WCS 2023 限定スリーブ 北斎
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￥2055税込
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商品の詳細
種類...ポケモンカード(ポケカ)
サプライ...デッキシールド(スリーブ)
新品未使用品
ポケモンプレイマット
デッキシールド
デッキスリーブ
WCS2023
GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS
ポケモンカード 星 夜空 星空
※未開封品となりますが、外袋の初期傷や、プレマ、スリーブの劣化による反り等ある場合もございますので、諸々ご了承の上ご購入をお願いいたします。
ポケモンカードゲーム
ポケカ
海外限定スリーブ
デッキシールド
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商品の説明
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