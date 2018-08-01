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Clair de lune クレルナ 登坂広臣 パーカー M 新品未使用
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商品の詳細
初期モデルMサイズブラック
オンラインで購入し商品確認後クローゼットにて保管
長期間購入時のまま保管していたためたたみじわ袋の劣化がある場合がございます。
申し訳ございませんがお値下げはできかねます。
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商品の説明
Clair de lune クレルナ 登坂広臣 パーカー M 新品未使用
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