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ポケモンカード Vstarユニバース 1BOX分 新品未開封
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商品の詳細
ポケモンセンターにてバラで購入した物になります。
全部で10パックになります。
バラパックの為封入率は異なります。
箱は付きません。
即日発送致します。
商品の説明
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