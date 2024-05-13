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ポケモンカード　Vstarユニバース　1BOX分　新品未開封

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ポケモンカード　Vstarユニバース　1BOX分　新品未開封
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

ポケモンセンターにてバラで購入した物になります。
全部で10パックになります。

バラパックの為封入率は異なります。
箱は付きません。

即日発送致します。

商品の説明

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