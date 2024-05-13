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茶道具　茶杓　銘「埋火」　東大寺別当　上野澄園師書付箱　C　5147

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茶道具　茶杓　銘「埋火」　東大寺別当　上野澄園師書付箱　C　5147
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大きさ　長さ約18.1cm　重さ約3g

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茶道具　茶杓　銘「埋火」　東大寺別当　上野澄園師書付箱　C　5147
茶道具 茶杓 銘「埋火」 東大寺別当 上野澄園師書付箱 C 5147 使い勝手 ...
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