ギラティナV SR 美品

商品の詳細

自引き後即スリーブ→ローダー→ジップロック

目立った傷等無いと思いますが

素人判断ですので

画像にてご確認ください。



購入後のキャンセル・返品・クレームは対応しておりませんので

購入前にご質問等コメント宜しくお願いします。





濡れ・折れ対策をして発送致します。

ローダーサービスで付けます。