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ボバフェット　リュック　ぬいぐるみ　スターウォーズ　レア

Qshape

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ボバフェット　リュック　ぬいぐるみ　スターウォーズ　レア
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今ではあまり見かけません。
コレクション整理で出品します。
経年劣化多少あります。

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