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【レア】中国 中華民国 湖南憲成立 金貨 1円 壱圓 CQGB認定 詳細不明
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￥9504税込
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商品の詳細
香港のCQGB認定の壱圓金貨です。中華民国の湖南憲成立壱圓金貨とありますが、祖父のコレクションであったもので詳細不明です。写真を見てわかる方に購入してほしいです。
商品の説明
レア】中国 中華民国 湖南憲成立 金貨 1円 壱圓 CQGB認定 詳細不明 ...
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