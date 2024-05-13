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鈴木英人 大塚製薬2005年カレンダー 限定50個のみ製作 1/50 貴重
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商品の詳細
作品もこの為だけに製作してる大変貴重な物です
鈴木英人 大塚製薬2005年カレンダー 限定50個のみ製作 1/50
ポスターサイズ 470x720mm
長期保管ですので多少の色あせや汚れや折れなどあります
鈴木英人 大塚製薬2005年カレンダー 限定50個のみ製作 1/50
ポスターサイズ 470x720mm
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商品の説明
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