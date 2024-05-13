  • 鈴木英人　大塚製薬2005年カレンダー　限定50個のみ製作　1/50 貴重
鈴木英人　大塚製薬2005年カレンダー　限定50個のみ製作　1/50 貴重
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鈴木英人　大塚製薬2005年カレンダー　限定50個のみ製作　1/50 貴重

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商品の詳細

作品もこの為だけに製作してる大変貴重な物です

鈴木英人　大塚製薬2005年カレンダー　限定50個のみ製作　1/50

ポスターサイズ　470x720mm

長期保管ですので多少の色あせや汚れや折れなどあります

商品の説明

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