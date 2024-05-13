希少！ 完全限定品 滝谷美夢 ☆ 初 きつねダンス タオル ファイターズガール

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商品の詳細

日本ハムファイターズ

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完全受注生産！



滝谷美夢ちゃん⭐︎

初きつねダンスフェイスタオル

ファイターズガール



期間限定の受注生産商品

・初きつねダンスフェイスタオル

・初きつねダンスアクリルボード

・初きつねダンス巾着\u0026キーホルダーセット

の3商品が限定生産されました！



希少な商品となります！

ですのでこの価格としています。



こちらの商品は

初きつねダンスフェイスタオル

未開封1点です！



入手後大切に保管しています！



緩衝材で丁寧に梱包しネコポスで発送致します。



ファイターズガール

滝谷美夢さん

きつねダンス

お好きな方は是非！