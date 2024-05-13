  • 希少！ 完全限定品 滝谷美夢 ☆ 初 きつねダンス タオル ファイターズガール
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希少！ 完全限定品 滝谷美夢 ☆ 初 きつねダンス タオル ファイターズガール

Wshape

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販売価格 ：

2850税込

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希少！ 完全限定品 滝谷美夢 ☆ 初 きつねダンス タオル ファイターズガール
希少！ 完全限定品 滝谷美夢 ☆ 初 きつねダンス タオル ファイターズガール
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商品の詳細

日本ハムファイターズ
OFFICIALPRODUCTS

完全受注生産！

滝谷美夢ちゃん⭐︎
初きつねダンスフェイスタオル
ファイターズガール

期間限定の受注生産商品
・初きつねダンスフェイスタオル
・初きつねダンスアクリルボード
・初きつねダンス巾着\u0026キーホルダーセット
の3商品が限定生産されました！

希少な商品となります！
ですのでこの価格としています。

こちらの商品は
初きつねダンスフェイスタオル
未開封1点です！

入手後大切に保管しています！

緩衝材で丁寧に梱包しネコポスで発送致します。

ファイターズガール
滝谷美夢さん
きつねダンス
お好きな方は是非！

商品の説明

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