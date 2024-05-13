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ネックレス クレイジー・オリー 誕生日記念2022 グッズ ホロライブ
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商品の詳細
ネックレスクレイジー・オリー誕生日記念2022グッズホロライブhololiveです。
・エカ・プラセティア・パンチャカルサ【真実一路】-ネックレス
サイズ：チェーン/約55cm＋アジャスター約5cm
トップ/約H5×W1.3cm
素材：亜鉛合金・真鍮・鉄
※発送について
ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストにて封筒に入れて発送予定です。
※注意
背景（床、壁、敷物など）は出品物に含まれません。
※備考
即購入可能です。
非喫煙、ペット無しです。
社会人なため返信が遅くなる事もあります。
商品の説明
Amazon | ネックレス クレイジーオリー 誕生日記念2022 グッズ ...
クレイジー・オリー 誕生日記念2022 – hololive production official shop
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