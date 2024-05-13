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萌小猪　ウマ娘　サトノダイヤモンド　抱き枕カバー　特殊版
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萌小猪　ウマ娘　サトノダイヤモンド　抱き枕カバー　特殊版

Sshape

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萌小猪　ウマ娘　サトノダイヤモンド　抱き枕カバー　特殊版
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

サークルから直接購入いたしました。
正規品抱き枕カバーです
新品です。

生地:2wayトリコット
サイズ:160x50cm

商品の説明

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