★24時間以内発送★新品未開封★鬼滅の刃 アクリルスタンド 誕生花ver.

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鬼滅の刃アクリルスタンド
誕生花Ｖｅｒ．コンプリートセット
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自宅保管の為袋に擦り傷あります
気になる方はご遠慮ください
プチプチ＆水濡れ防止程度の梱包をしてらくらくメルカリ便発送させて頂きます
値下げ・バラ売り不可即購入〇
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商品の説明
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