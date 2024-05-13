★24時間以内発送★新品未開封★鬼滅の刃 アクリルスタンド 誕生花ver.

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鬼滅の刃アクリルスタンド



誕生花Ｖｅｒ．コンプリートセット



竈門炭治郎竈門禰豆子我妻善逸嘴平伊之助宇髄天元甘露寺蜜璃時透無一郎煉獄杏寿郎不死川実弥伊黒小芭内悲鳴嶼行冥胡蝶しのぶ



自宅保管の為袋に擦り傷あります

気になる方はご遠慮ください

プチプチ＆水濡れ防止程度の梱包をしてらくらくメルカリ便発送させて頂きます



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