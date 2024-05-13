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キヨ猫　ショルダーバッグ

Vshape

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キヨ猫　ショルダーバッグ
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商品の詳細

先日行われたTOP4イベントで販売された、キヨ猫のショルダーバッグです。

新品、未開封ですが袋にヨレ(写真1枚目)、元々袋の端が3cm程浮いていました。(写真2)気になる方は購入
をご遠慮ください。

緩衝材に梱包後、箱に入れて発送予定となります。


#キヨ　#キヨ猫　#TOP4

商品の説明

キヨ猫　ショルダーバッグ
TOP4 OFFICIAL GOODS STORE/商品詳細 キヨ猫 ショルダーバッグ
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