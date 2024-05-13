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キヨ猫 ショルダーバッグ
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￥7520税込
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商品の詳細
先日行われたTOP4イベントで販売された、キヨ猫のショルダーバッグです。
新品、未開封ですが袋にヨレ(写真1枚目)、元々袋の端が3cm程浮いていました。(写真2)気になる方は購入
をご遠慮ください。
緩衝材に梱包後、箱に入れて発送予定となります。
#キヨ #キヨ猫 #TOP4
新品、未開封ですが袋にヨレ(写真1枚目)、元々袋の端が3cm程浮いていました。(写真2)気になる方は購入
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緩衝材に梱包後、箱に入れて発送予定となります。
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商品の説明
TOP4 OFFICIAL GOODS STORE/商品詳細 キヨ猫 ショルダーバッグ
キヨ on X:
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蒼 on X:
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