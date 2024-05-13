DMMスクラッチ 幕末組31点セット

商品の詳細

刀ミュミュージカル刀剣乱舞 壽

DMMスクラッチくじ



＊内容（数字は個数）＊

C賞 卓上カレンダー⑤

D賞 アクリルキーホルダー

加州清光⑤ 蜂須賀虎徹① 長曽祢虎徹④ 陸奥守吉行③

E賞 スティックポスター

加州清光③ 大和守安定④ 蜂須賀虎徹③ 長曽祢虎徹② 陸奥守吉行①



カレンダーは箱無しにすることも可能です



加州清光佐藤流司

大和守安定鳥越裕貴

蜂須賀虎徹高橋健介

長曽祢虎徹伊万里有

陸奥守吉行田村心



値下げ交渉可能

バラ売り不可

即購入可能