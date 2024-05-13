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エアブラシ コンプレッサー セット ダブルアクション
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￥7790税込
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商品の詳細
【新品未使用】
【エアブラシ】
■0.3mmダブルアクションエアブラシ
■カップ容量：7cc(重力式)
■ノズル口径：0.3mm
■使用空気圧：1kg/cm²~3.5kg/cm²
■エアー入力：1/8\"BSP
■カップ7cc
■ダブルアクションtype
■本体：約15×8.5×2.5cm
■ケース：約19×10×3.5cm
■タイプ：ダブルアクション ニードルアジャスター付
■重量：約290g
■付属品：スポイト、スパナ
【コンプレッサー】
■本体：約255X135X205mm
■馬力:1/5HP
■接続ネジ(1/8接続ネジ)
■エアホース(1.8m)
■最大空気圧:4.0kgf/c㎡
■空気吐出量:23~25Ｌ/min
■騒音値：低騒音47db
■コンプレッサー本体
■重量：3.6kg
■付属品：ホース(1/8\"BSP1.8m)、エアーレギュレータ/ウォーターセパレーター(圧力計付)
◆同梱物
1×ダブルアクションエアブラシハンドピース
1×ノズルスパナ
1×スポイト
1×自動停止搭載コンプレッサー
1×スタンド
1×エアホース
1×収納ケース
1x日本語説明書
5×クリーニングニードル
5×ブラシ
【エアブラシ】
■0.3mmダブルアクションエアブラシ
■カップ容量：7cc(重力式)
■ノズル口径：0.3mm
■使用空気圧：1kg/cm²~3.5kg/cm²
■エアー入力：1/8\"BSP
■カップ7cc
■ダブルアクションtype
■本体：約15×8.5×2.5cm
■ケース：約19×10×3.5cm
■タイプ：ダブルアクション ニードルアジャスター付
■重量：約290g
■付属品：スポイト、スパナ
【コンプレッサー】
■本体：約255X135X205mm
■馬力:1/5HP
■接続ネジ(1/8接続ネジ)
■エアホース(1.8m)
■最大空気圧:4.0kgf/c㎡
■空気吐出量:23~25Ｌ/min
■騒音値：低騒音47db
■コンプレッサー本体
■重量：3.6kg
■付属品：ホース(1/8\"BSP1.8m)、エアーレギュレータ/ウォーターセパレーター(圧力計付)
◆同梱物
1×ダブルアクションエアブラシハンドピース
1×ノズルスパナ
1×スポイト
1×自動停止搭載コンプレッサー
1×スタンド
1×エアホース
1×収納ケース
1x日本語説明書
5×クリーニングニードル
5×ブラシ
商品の説明
エアブラシ コンプレッサー セット 充電式 ダブルアクション 口径0.3mm エアーブラシ ハンドピース 小型 軽量 3サイズカップ付 10cc 20cc 40cc アート クラフト ガンプラ プラモデル DIY 塗装 絵画などに最適 日本語説明書付き(メタリックブルー)
Ausuc エアーブラシ ミニ コンプレッサー セット ダブルアクション エアブラシ 重力フィード オイルレス エアーコンプレッサー、エアーブラシ 静音タイプ ハンドピース ホビー プラモデル 塗装 スプレー
ダブルアクションエアブラシ ミニコンプレッサー セット 清潔ブラシ エアフィルター エアホース付き ホビー プラモデル 塗装
Ausuc エアブラシ ミニコンプレッサー セット ダブルアクション エアーブラシ ホビー 塗装 スプレーモデル タトゥー 用
RAYWOOD エアブラシ デルタ 充電式 コンプレッサー セット USB type-C ダブルアクション クリーナー 5本 付き 口径0.3mm 小型 プラモ 模型 塗装 アート クラフト (RS-1 アジュライトブルー)
エアブラシ 充電式 コンプレッサー セット 脱着式バッテリー 電池残量可視化 圧力スイッチ搭載 自動電源ON/OFF USB type-C ダブルアクション 小型 プラモ 模型 塗装 Fotomus レッド
aurochs エアブラシ コンプレッサー セット 充電式 ダブルアクション 重力式 ver.2.5 口径0.4mm メタリックブルー
Ausuc ダブルアクション エアブラシ ミニコンプレッサー エアーブラシ セット エアフィルター 清潔ブラシ エアーホース付き
【最新オートスイッチ版】Fotomus エアブラシ ミニコンプレッサー セット 自動停止搭載 自動電源ON/OFF 無段階圧力制御 2サイズカップ付 20cc 40cc ダブルアクション 日本語説明書 ホビー プラモデル サブ 塗装
エアブラシ コンプレッサー セット 充電式 ダブルアクションタイプ 口径0.4mm エアーブラシ ハンドピース 一体型 小型 軽量 日本語説明書付き DIY プラモデル 塗装用 絵画 ネイル ペイント
【新色登場】Fotomus エアブラシ ミニコンプレッサー セット オートスイッチ 自動電源ON/OFF 無段階圧力制御 ダブルアクション 2サイズカップ付 20cc 40cc 日本語説明書 ホビー プラモデル サブ 塗装 レッド
Oasser エアブラシ セット ミニコンプレッサー 充電式 1000ｍAh電池/AC電源アダプタ兼用 ダブルアクション 重力式 2~15psi三段階圧力調節 プラモデルの塗装 ボディーアート 塗装用具 持ち運びやすい 初心者向け AK1
ONE STEP エアブラシ コンプレッサー セット 充電式 コードレス ダブルアクション エアブラシガン 3サイズカップ付 7cc 20cc 40cc プラモデル 塗装 モデル着色 ペイント (赤)
Speder エアブラシ コンプレッサーセット エアーブラシ スターティングキット ダブルアクション エアー ブラシ オイルレス ミニエアーコンプレッサー スプレー セット エアホース付
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