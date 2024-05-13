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新品 アイカツ！ 10th 星宮いちご オーロラキス アクリルスタンド
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￥2166税込
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商品の詳細
アイカツ！シリーズ10thAnniversary
描きおろしアクリルスタンド
星宮いちごオーロラキス
状態：新品未開封品
ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ。
グッズ種類...アクリルスタンド
描きおろしアクリルスタンド
星宮いちごオーロラキス
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商品の説明
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