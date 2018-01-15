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ポケモンカードゲーム デッキビルドBOX 「黒炎の支配者」1箱 b
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￥1959税込
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商品の詳細
黒炎の支配者 1箱
・シュリンク無し/未開封新品（拡張パック含め付属品完備）
※外箱・外装スリーブ底面部分に初期傷の僅かな凹み傷あります。
※店頭購入の品の為、外箱には擦れや微傷があったりします。またあくまで素人保管の品の為、完品をお求めの方は購入をお控え下さい。
※ランダム商品の為、中身による評価はご遠慮下さい。
※すり替え防止、またトラブル回避のため返品はお受け致しかねます。この点ご了承頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。
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商品の説明
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