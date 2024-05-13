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ワンピースカード　プロモーション　スタンダードバトル　チュートリアル　セット

Fshape

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ワンピースカード　プロモーション　スタンダードバトル　チュートリアル　セット
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商品の詳細

映画特典のチュートリアルデッキ、スペシャルカードセット
プロモーションパック2022vol1、vol2、vol3
スタンダードバトルパック2022vol1、vol2、vol3
各1パックのセットです。

どれも非売品で手に入りにくいものとなってます。

新品未開封、送料無料にて24時間以内に発送予定です。

コレクションやデッキの強化にいかがでしょうか。

商品の説明

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