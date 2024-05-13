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ワンピースカード プロモーション スタンダードバトル チュートリアル セット
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商品の詳細
映画特典のチュートリアルデッキ、スペシャルカードセット
プロモーションパック2022vol1、vol2、vol3
スタンダードバトルパック2022vol1、vol2、vol3
各1パックのセットです。
どれも非売品で手に入りにくいものとなってます。
新品未開封、送料無料にて24時間以内に発送予定です。
コレクションやデッキの強化にいかがでしょうか。
プロモーションパック2022vol1、vol2、vol3
スタンダードバトルパック2022vol1、vol2、vol3
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商品の説明
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