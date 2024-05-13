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一円銀貨 明治27年 極美品
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￥6151税込
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商品の詳細
１円銀貨 明治27年極美品
量目 約26.97グラム
直径 約38.1ミリ
厚み 約2.6ミリ
日本貨幣商協同組合加盟店購入品です。
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直径 約38.1ミリ
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商品の説明
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