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一円銀貨　明治27年 極美品

Ashape

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一円銀貨　明治27年 極美品
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商品の詳細

１円銀貨　明治27年極美品

量目　約26.97グラム

直径　約38.1ミリ

厚み　約2.6ミリ

日本貨幣商協同組合加盟店購入品です。

商品の説明

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