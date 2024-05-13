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茶道具 竹工芸 茶杓 袋付 N R4765
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￥7595税込
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商品の詳細
大きさ 長さ約１７㎝
ひびのような箇所が見受けられます。(枚画像8枚目）
土日祝日は、発送、返信等が出来ません。
また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、
プロフィールにてその都度ご案内しております。
トラブル防止のため必ずご確認下さい。
送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。
ご了承ください。
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商品の説明
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