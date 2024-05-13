茶道具　竹工芸　茶杓　袋付　N　R4765

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

大きさ 長さ約１７㎝



ひびのような箇所が見受けられます。(枚画像8枚目）



土日祝日は、発送、返信等が出来ません。

また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、

プロフィールにてその都度ご案内しております。

トラブル防止のため必ずご確認下さい。



送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。

ご了承ください。