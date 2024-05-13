ufotable dining 開店記念グッズ 時透無一郎セット

商品の詳細

鬼滅の刃



ufotableDINING-HIROMA

開店記念グッズ



時透無一郎3点セット



・ランダム背景付きアクリルスタンド×1

・記念コイン風ランダムピンズ×2



中袋は未開封です。



プチプチに包み、小さいダンボールで梱包します。



鬼滅の刃

ufotable

DININGダイニング

HIROMAhiromaヒロマ

開店記念グッズ

ランダム背景付きアクリルスタンド

背景付きアクリルスタンド

アクリルスタンド アクスタ

ランダムピンズ

記念コイン

時透無一郎 時透 無一郎