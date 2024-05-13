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西洋アンティーク　ガラス細工　渦巻香合　共箱　V　4784

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西洋アンティーク　ガラス細工　渦巻香合　共箱　V　4784
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商品の詳細

大きさ　高さ約5cm　幅約6.2cm　重さ約76g

土日祝日は、発送、返信等が出来ません。
また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、
プロフィールにて、その都度ご案内しております。
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商品の説明

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