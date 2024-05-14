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当時物 60’s TIKI マグ スカル Otagiri Hawaii Kai
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商品の詳細
アメリカHawaiiOtagiriHawaiiKai
非常に綺麗な状態です。
サイズ 縦約12cmコップ内輪幅約7cm 取っ手を含めた横幅約16ｃｍ
宜しくお願い致します。
C３
商品の説明
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