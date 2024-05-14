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当時物 60’s TIKI マグ スカル Otagiri Hawaii Kai

Xspoon

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当時物 60’s TIKI マグ スカル Otagiri Hawaii Kai
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商品の詳細

1960~70年代のスカルマグになります

アメリカHawaiiOtagiriHawaiiKai

非常に綺麗な状態です。

サイズ　縦約12cmコップ内輪幅約7cm　取っ手を含めた横幅約16ｃｍ

宜しくお願い致します。

C３

商品の説明

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