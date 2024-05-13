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正規品 未開封 添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C92 チノ
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￥4480税込
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商品の詳細
#正規品未開封抱き枕カバー
C92にて、サークル「ろりかわ」より頒布された【抱き枕カバー】です。
【商品詳細】
キャラクター：香風智乃
サイズ：約160×50cm
生地：2wayトリコット
仕様：両面フルカラー印刷
ファスナー部：
イラスト：ろうか
コミックマーケット92(コミケ92/2017夏)
正規品
未開封
ご注文はうさぎですか
添い寝チノちゃん抱き枕カバー
ろうか
グッズ種類...抱き枕/クッション
C92にて、サークル「ろりかわ」より頒布された【抱き枕カバー】です。
【商品詳細】
キャラクター：香風智乃
サイズ：約160×50cm
生地：2wayトリコット
仕様：両面フルカラー印刷
ファスナー部：
イラスト：ろうか
コミックマーケット92(コミケ92/2017夏)
正規品
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添い寝チノちゃん抱き枕カバー
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商品の説明
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