  • 正規品 未開封 添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C92 チノ
正規品 未開封 添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C92 チノ
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正規品 未開封 添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C92 チノ

Istoop

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4480税込

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正規品 未開封 添い寝チノちゃん抱き枕カバー ろうか C92 チノ
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商品の詳細

#正規品未開封抱き枕カバー

C92にて、サークル「ろりかわ」より頒布された【抱き枕カバー】です。

【商品詳細】
キャラクター：香風智乃
サイズ：約160×50cm
生地：2wayトリコット
仕様：両面フルカラー印刷
ファスナー部：
イラスト：ろうか

コミックマーケット92(コミケ92/2017夏)

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未開封
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添い寝チノちゃん抱き枕カバー
ろうか

グッズ種類...抱き枕/クッション

商品の説明

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