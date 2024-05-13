- 当日発送
- 送料無料
【激レア 新品】 スラムダンク 全A ビッグサイズ ポスター 井上雄彦
- 販売価格 ：
-
￥15249税込
- 獲得ポイント ：
- 153ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【※激レア新品】スラムダンク 井上雄彦
湘北はもちろん、陵南、翔陽、海南、豊玉、山王メンバーの総勢超豪華20名が描かれたA1サイズの超特大ポスターになります♪
フィギュアなどと一緒に飾るのもお洒落で良いと思いますよ(*^^*)
こちらのポスターは持ってる方は中々いないと思いますので、是非ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？
金欠の為、思い切って出品しましたので大切にして頂けるファンの方にお譲りしたいと思いますm(__)m
サイズ：A1サイズ(H841mm×W594mm)
ブランド:集英社
《ポスターキャラクター》
桜木花道 流川楓 赤木剛憲 小暮公延 宮城リョータ 三井寿 魚住純 仙道彰 福田吉兆 藤真健司 花形透 牧紳一
神宗一郎 清田信長 南烈 岸本実理 深津一成 野辺将広
河田雅史 沢北栄治
《検索用ワード》
原画
作画
映画
特典
劇場版
DVD
Blu-ray
サイン
アニメ
マンガ
ゲーム
コミック
ポスター
ソフビ
シール
Tシャツ
ステッカー
ぬいぐるみ
フィギュア
カレンダー
コースター
パンフレット
タペストリー
キーホルダー
クリアファイル
ビジュアルボード
アクリルスタンド
アクリルプレート
ビジュアルプレート
ビジュアルスタンド
ラバーストラップ
ラバーマスコット
ドリンクホルダー
THEFIRSTSLAMDUNK
桜木花道
赤木剛憲
流川楓
三井寿
宮城リョータ
木暮公延
赤木晴子
彩子
安西光義
水戸洋平
高宮望
大楠雄二
野間忠一郎
堀田徳男
青田龍彦
仙道彰
魚住純
福田吉兆
相田彦一
田岡茂一
藤真健司
花形透
牧紳一
清田信長
神宗一郎
宮益義範
南烈
岸本実理
金平
北野
沢北栄治
河田雅史
深津一成
バガボンド
ポスター
特典
特大
大型ポスター
改訂版
応募者プレゼント
アクリルキーホルダー
サプリメント
ボトル
韓国
湘北高等学校
山王工業高校
SHOHOKU
SANNOH
メガホン
バッチ
朝練
昼練
夜練
チラシ
観戦チケット
朝日新聞
湘北はもちろん、陵南、翔陽、海南、豊玉、山王メンバーの総勢超豪華20名が描かれたA1サイズの超特大ポスターになります♪
フィギュアなどと一緒に飾るのもお洒落で良いと思いますよ(*^^*)
こちらのポスターは持ってる方は中々いないと思いますので、是非ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？
金欠の為、思い切って出品しましたので大切にして頂けるファンの方にお譲りしたいと思いますm(__)m
サイズ：A1サイズ(H841mm×W594mm)
ブランド:集英社
《ポスターキャラクター》
桜木花道 流川楓 赤木剛憲 小暮公延 宮城リョータ 三井寿 魚住純 仙道彰 福田吉兆 藤真健司 花形透 牧紳一
神宗一郎 清田信長 南烈 岸本実理 深津一成 野辺将広
河田雅史 沢北栄治
《検索用ワード》
原画
作画
映画
特典
劇場版
DVD
Blu-ray
サイン
アニメ
マンガ
ゲーム
コミック
ポスター
ソフビ
シール
Tシャツ
ステッカー
ぬいぐるみ
フィギュア
カレンダー
コースター
パンフレット
タペストリー
キーホルダー
クリアファイル
ビジュアルボード
アクリルスタンド
アクリルプレート
ビジュアルプレート
ビジュアルスタンド
ラバーストラップ
ラバーマスコット
ドリンクホルダー
THEFIRSTSLAMDUNK
桜木花道
赤木剛憲
流川楓
三井寿
宮城リョータ
木暮公延
赤木晴子
彩子
安西光義
水戸洋平
高宮望
大楠雄二
野間忠一郎
堀田徳男
青田龍彦
仙道彰
魚住純
福田吉兆
相田彦一
田岡茂一
藤真健司
花形透
牧紳一
清田信長
神宗一郎
宮益義範
南烈
岸本実理
金平
北野
沢北栄治
河田雅史
深津一成
バガボンド
ポスター
特典
特大
大型ポスター
改訂版
応募者プレゼント
アクリルキーホルダー
サプリメント
ボトル
韓国
湘北高等学校
山王工業高校
SHOHOKU
SANNOH
メガホン
バッチ
朝練
昼練
夜練
チラシ
観戦チケット
朝日新聞
商品の説明
おもちゃ・ホビー・グッズ・コミック/アニメグッズ・ポスターのデイリーランキング
-
-
1
アルギラデッキ 構築済みデッキ
ポケモンカードゲーム
￥1,944
-
-
-
-
5
アルセウスVstar UR
ポケモンカードゲーム
￥2,400
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
デニム/ジーンズ
￥1,200
-
ショートパンツ
￥1,755
-
ショートパンツ
￥1,505
-
デニム/ジーンズ
￥2,080
-
Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
￥2,535
-