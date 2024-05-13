【激レア 新品】　スラムダンク　全A ビッグサイズ ポスター　井上雄彦

商品の詳細

【※激レア新品】スラムダンク 井上雄彦



湘北はもちろん、陵南、翔陽、海南、豊玉、山王メンバーの総勢超豪華20名が描かれたA1サイズの超特大ポスターになります♪



フィギュアなどと一緒に飾るのもお洒落で良いと思いますよ(*^^*)



こちらのポスターは持ってる方は中々いないと思いますので、是非ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？



金欠の為、思い切って出品しましたので大切にして頂けるファンの方にお譲りしたいと思いますm(__)m





サイズ：A1サイズ(H841mm×W594mm)



ブランド:集英社





《ポスターキャラクター》



桜木花道 流川楓 赤木剛憲 小暮公延 宮城リョータ 三井寿 魚住純 仙道彰 福田吉兆 藤真健司 花形透 牧紳一

神宗一郎 清田信長 南烈 岸本実理 深津一成 野辺将広

河田雅史 沢北栄治

























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ビジュアルスタンド

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THEFIRSTSLAMDUNK



桜木花道

赤木剛憲

流川楓

三井寿

宮城リョータ

木暮公延

赤木晴子

彩子

安西光義



水戸洋平

高宮望

大楠雄二

野間忠一郎

堀田徳男

青田龍彦



仙道彰

魚住純

福田吉兆

相田彦一

田岡茂一

藤真健司

花形透

牧紳一

清田信長

神宗一郎

宮益義範

南烈

岸本実理

金平

北野

沢北栄治

河田雅史

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