SnowMan 渡辺翔太 アクリル スタンド セット しょっぴー なべしょ

商品の詳細

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【商品説明】

SnowMan渡辺翔太のアクリルスタンド2個セットです。

目立つ様な傷や汚れはございませんが、開封済みの中古品の為、完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください。







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