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東方Project 東方ジャケットタンブラー 7個セット まとめ売り 未使用
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￥6085税込
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商品の詳細
東方Project
東方ジャケットタンブラーエッチンググラス彫刻グラス7個セットまとめ売り未使用
◆内容物◆
妖々夢（八雲紫）
永夜抄（蓬莱山輝夜）
地霊殿（霊烏路空）
花映塚（四季映姫・ヤマザナドゥ）
風神録（八坂神奈子）
紅魔郷（フランドール・スカーレット）
文化帖（射命丸文）
◆サイズ◆
直径6×高115mm
自宅保管品であることをご理解頂いた上でご購入お願い致します。
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グッズ種類...食器・キッチン
東方ジャケットタンブラーエッチンググラス彫刻グラス7個セットまとめ売り未使用
◆内容物◆
妖々夢（八雲紫）
永夜抄（蓬莱山輝夜）
地霊殿（霊烏路空）
花映塚（四季映姫・ヤマザナドゥ）
風神録（八坂神奈子）
紅魔郷（フランドール・スカーレット）
文化帖（射命丸文）
◆サイズ◆
直径6×高115mm
自宅保管品であることをご理解頂いた上でご購入お願い致します。
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グッズ種類...食器・キッチン
商品の説明
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￥2,994
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