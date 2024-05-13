東方Project 東方ジャケットタンブラー 7個セット まとめ売り 未使用

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Tstoop

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商品の詳細

東方Project
東方ジャケットタンブラーエッチンググラス彫刻グラス7個セットまとめ売り未使用

◆内容物◆
妖々夢（八雲紫）
永夜抄（蓬莱山輝夜）
地霊殿（霊烏路空）
花映塚（四季映姫・ヤマザナドゥ）
風神録（八坂神奈子）
紅魔郷（フランドール・スカーレット）
文化帖（射命丸文）

◆サイズ◆
直径6×高115mm

自宅保管品であることをご理解頂いた上でご購入お願い致します。


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グッズ種類...食器・キッチン

商品の説明

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