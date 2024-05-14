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《動作確認済》SHINee 15th anniversary グッズ オニュ
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￥1942税込
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商品の詳細
必ずプロフィールをお読み下さいね^^
（同梱希望やコメントは、プロフィール確認後にお願いします。）
✴︎15thAnniversaryPartyPackage
→ミニプロジェクター
（動作確認済み。単4電池3本必要です。）
✴︎15thDIYPlasticWineCup
→オニュ
✴︎15thAnniversaryluckyCard
→ラッキーカード1枚
✴︎SMCUPALACEWELCOMEKIT
（SMCUPALACE@KWANGYA）
→スリッパ
（未使用）
※全て新品・未使用です。
トレカは付きません。
画像7〜9（参考画像）
バラ売り不可。
#caSHINee
↑
同梱購入お値引きします^^
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商品の説明
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