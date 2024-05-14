《動作確認済》SHINee 15th anniversary グッズ オニュ

商品の詳細

☆コメントなしで【即購入OK】です。



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（同梱希望やコメントは、プロフィール確認後にお願いします。）



✴︎15thAnniversaryPartyPackage

→ミニプロジェクター

（動作確認済み。単4電池3本必要です。）

✴︎15thDIYPlasticWineCup

→オニュ

✴︎15thAnniversaryluckyCard

→ラッキーカード1枚

✴︎SMCUPALACEWELCOMEKIT

（SMCUPALACE@KWANGYA）

→スリッパ

（未使用）



※全て新品・未使用です。

トレカは付きません。

画像7〜9（参考画像）

バラ売り不可。



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↑

同梱購入お値引きします^^

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