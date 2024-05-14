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艦これ C2機関 北海道遠征 アクリルスタンド 瑞鶴 きつねmode
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商品の詳細
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以下お読みいただき、購入をご検討ください。
【商品説明】
5/31エスコンフィールド北海道にて開催された
艦これ10周年記念イベントで参加者に配布されたものです。
【商品の状態】
・未使用未開封
【発送方法】
ネコポス
希望があれば宅急便コンパクト
机の中から出てきました。
即購入OK
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商品の説明
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