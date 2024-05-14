DRAMAtical Murder ドマステ 蒼葉 アクスタ クリカ 永田聖一朗

商品の詳細

アクリルスタンド蒼葉(永田聖一朗)2種

クリアカード蒼葉2種

4点セットになります。



初期傷が見られる場合がございますのでご了承ください。



緩衝材に包んで発送します。



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