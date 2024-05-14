五等分の花嫁 一番くじ 祝福の門出 フルコンプセット

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

五等分の花嫁一番くじ祝福の門出

一花二乃三玖四葉五月フィギュア

A賞B賞C賞D賞E賞F賞G賞H賞I賞J賞K賞L賞

フレームスタンドキャンパスボードラバーストラップ



すべて新品未開封です。

フィギュアは個別にプチプチ、下位賞はできる限り緩衝梱包で発送致します。

グッズ種類···一番くじ