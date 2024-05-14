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五等分の花嫁 一番くじ 祝福の門出 フルコンプセット
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商品の詳細
五等分の花嫁一番くじ祝福の門出
一花二乃三玖四葉五月フィギュア
A賞B賞C賞D賞E賞F賞G賞H賞I賞J賞K賞L賞
フレームスタンドキャンパスボードラバーストラップ
すべて新品未開封です。
フィギュアは個別にプチプチ、下位賞はできる限り緩衝梱包で発送致します。
グッズ種類···一番くじ
一花二乃三玖四葉五月フィギュア
A賞B賞C賞D賞E賞F賞G賞H賞I賞J賞K賞L賞
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商品の説明
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