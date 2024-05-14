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スティーヴマックイーンポスター木製パネル加工新品

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商品の詳細

スティーヴマックイーン　大脱走ポスターの木製のパネル加工新品
出来上がったばかりの新品でとっても綺麗な仕上がりになっています。
パネルのサイズ　８８０mm×５７５mm×１５ｍｍ
梱包は木製の箱に入れて発送いたします。

商品の説明

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